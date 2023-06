Orissaare gümnasist pälvis sisekaitseõppe stipendiumi

"Loomulikult olen rõõmus, et osutusin valituks," kommenteeris Kaur 500 euro suuruse stipendiumi saamist. Noormehe sõnul pole tal veel päris kindlaid tulevikuplaane, aga ta ei välista ka edasiõppimist sisekaitseakadeemias.

Kauri hinnangul on siseturvalisuse tagamine iga inimese kohus, mistõttu peab ta Orissaare gümnaasiumi sisekaitseõppe võimalust igati positiivseks. Valikõppeainena on sisekaitse Kauri sõnul andnud palju uusi teadmisi ja oskusi, mida saab kodanikuna ka päriselus rakendada. "Seal on palju praktilist tegevust, õppelaagreid, õppereise. Soovitan kõigil sisekaitset õppida," lisas ta.