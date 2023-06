Küsimustele, miks just Ida-Virumaa vajab eriesindajat ning miks mitte panna juba ka Võrumaa või saartele eriesindaja, vastas Kallas, et Ida-Virumaad paremini tundvad inimesed pakkusid selle idee ise välja, et seal võiks olla täiendav valitsuse esindaja kohalolek. Tema kui saarlasena lisas, et tegelikult regionaalses vaates näiteks võiks ka Eesti saartel olla samamoodi eriesindaja.