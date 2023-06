Ettevõtte juhatuse liige Märt Käesel tõdes, et mis puudutab "Eduka Eesti ettevõtte" tunnustust, siis seda on nad saanud aastate lõikes ka varem. Selle tiitli väljaandmise juures vaadatakse eelkõige ettevõtte maksukäitumist, maksude tasumist riigile, lepingupartneritele arvete tasumist õigeaegselt jne.

"Enserdi tänavuse aasta krediidireiting on AAA ehk suurepärane, selliseid ettevõtteid on Eestis 0,9%," märkis Käesel. "Ensert on ettevõte, mis on saavutanud viie majandusaasta jooksul järjepidevalt kõrge A-grupi krediidireitingu, vaid 4,3% Eesti ettevõtetest omab stabiilselt kõrget reitingut. See on tõestus ettevõtte panusest Eesti majanduse arengusse ning ausasse ärikultuuri, mis loob kõrgemat usaldust ja lojaalsust nii klientide, töötajate kui ka koostööpartnerite silmis." Kõnealune reiting arvutatakse 2018.–2022. aasta majandusnäitajate põhjal.