Hoiame üksteist ja liigume koos!

Kell 18.30–21 on eralasteaia Kõige Suurem Sõber hoovis kavas tervitused, ühistegevused, etteasted, teave ja arutelu. Arutellu “Hoolin ja märkan last – rääkimise ja kuulamise roll ja raskused” on kaasatud Tartu ülikooli kliinikumi lastefond, Ennetuskeskus MTÜ, Ohvriabi, Lasteabi, politsei, spordirahvas, teadusetegijad, ettevõtjad, vabatahtlikud entusiastid ja üllatusesinejad.