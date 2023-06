Maarja missas kasutatakse ka liturgilist teksti. Kuigi Faust ei ole usklik, on liturgilised tekstid tema jaoks huvitavad, inspireerivad ja kõlavad hästi. "Usk on väga vöimas asi, aga elada saab ka uskumata jumalasse. Teha õigeid valikuid, teha head. Mõista ja lohutada. "Maarja missa" on loodud lohutuseks," lausus Faust.