„Teame, et 1941. aasta juuni ei jäänud viimaseks suurküüditamiseks. See oli alles algus! Sõda hävitas meid ja naaberrahvaid pommide, kuulide, nälja, hirmu ja haigustega. Me ei tohi seda unustada. Meil ei ole isegi lähitulevikus, kui agressor Venemaa on Ukrainast välja kihutatud, kuigi palju muid võimalusi, kui mäletada ja mälestusi au sees pidada. Mitte pelgalt inimväärikuse ja -kultuuri huvides, vaid ka selleks, et Euroopa ja kogu vaba maailm saaks mäletamise toel kohaselt käitudes mõnda aega elada vabalt ja rahus,“ rõhutas justiitsminister.