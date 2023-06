Reis Abrukale

Siis ronisime Reinu auto järelkärusse ning algas sõit mööda saare käänulisi kruusaseid teid. Esimene peatus oli Kuke mäel. Seal imetlesime õitsvaid valgeid viirpuid – neid jätkus kogu saarele. Veel jäi meelde, et seal on vana mõisakoht ja sinna on peidetud varandus.

Seejärel peatusime saare ainsa bussipeatuse lähedal. See peatus ootab siiani bussi, mida ei tule ega tule. Sealt üle tee seisb väike majake kellaga, mida helistatakse, kui on vaja inimesed kokku kutsuda või kui on näiteks tulekahju ja vaja häiret anda. Edasi jäi tee äärde suur jaanituleplats ja jõudsime Abruka majani. Sealt ostsime kaasa suveniire ja kostitasime end jäätisega. Järgmiseks möödusime suurest söögikohast, millel nimeks Must Pärl. Peremees oli juba valmistumas suviseks hooajaks.