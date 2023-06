"Kadri Rõõm on oma positiivse eeskuju ja hingestatud tegevusega mõjutanud suurt hulka Saaremaa lapsi," põhjendas ühenduse juhatuse esimees Kätlin Kallas, miks just Rõõm kolme kandidaadi hulgast sõelale jäi. "Ta on populariseerinud laste seas võimlemist ja läbi selle parandanud nende füüsilist vormi."