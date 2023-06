MUHU UUDISSED ⟩ Vihmatantsu oleks tuliselt taris

Neh, et meitel oo nüid uus kultuurikorraldaja, siis arvata oo, et sedakorda tuleb pidu ikka pirekse teistmuodi, kut muidu oo viimsel aal oln. Uiel inimesel oo uied mõtted ja sest oo paljast kasu! Et tasub ikka sievuasta jälle omale laani võtta ja minna.