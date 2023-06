"Tuleohtlik aeg tähendab seda, et ongi ohtlik: ärge tehke looduses, metsaservas või kadastikus lõket ega suitsetage. Minge koju, tee peale või kasvõi põlvist saati Karujärve, kui tõesti on vaja see suits ära tõmmata," rääkis päästeameti Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe neljapäeval Kadi raadio "Keskpäeva" saates.