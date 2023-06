“Näeme kogus väga tuntud eesti kaasaegsete kunstnikke töid, kes on ka maailma tasandil jala maha pannud. Mõnikord juhtub see, et nende oma riigi inimesed isegi ei tea, kui suured nimed nad kunsti maailmas on. Seega püüame nendele kunstnikele tähelepanu pöörata, tehes nende loomingu kättesaadavaks nii Saaremaa ja Muhu inimestele kui ka kõikjalt mujalt Eestist siia saabuvatele turistidele,” sõnas Sheitha.