SIRET LIIV ⟩ Tugevaks armastatud lapsed

Siit küsimus – mis on edukus? Kas noor on edukas, kui ta lõpetab kooli medaliga? Või on ta edukas siis, kui saavutab märkimisväärseid tulemusi spordis, kultuuris või teaduses? Või on edukas ainult see, kes on multifunktsionaalne, “mees nagu orkester”? Enamikul meist on kindlasti mõni koolikaaslane, kes ühel päeval jätab vilistlaste kokkutulekule tulemata, sest talle tundub, et tema valitud tee ei ole nii mainekas, atraktiivne või edukas, kui mõnel teisel.

Mina ei läinud pärast gümnaasiumi ülikooli, otsustasin luua pere. Kas ma olen seetõttu kuidagi vähem edukas? Kindlasti mitte, sest esiteks olen ma suureks kasvatanud kolm elus hästi hakkama saavat last, kelle kõrvalt ei jäänud mul lõpuks ka ülikooli minemata. Selleks, et oma unistust kõrgharidusest teoks teha, oli mul vaja minusse uskuvaid ja toetavaid vanemaid. Kui ma 32-aastasena Tartu ülikooli sessidelt koju tulin, küsis isa alati naljatades: “Kas sa viisi ka said?” Ja kui ma teismelisena isa peale pahandasin, et tal olid mulle justkui liiga suured ootused, siis täiskasvanuna tundsin, kui vajalik see oli olnud.