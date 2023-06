„Sellest ongi saanud nimetus Käsitöösahver,“ nentis ta. Alguse sai see tema sõnul vast sellest, et asutakse Mustjala vanas meierei hoones ja sealsel esimesel korrusel pakuti toona erinevaid teenuseid. „Panime tähele, et rahvast nagu käib siin ja mõtlesime, et laiendame valikut. Sealt ta algas.“

Kui sama asja peaks alles praegu alustama, siis Aare Allik teeks seda kõike uuesti. „Kui koht on nii maaliline, siis miks mitte seda teha,“ leidis ta. „Ta on ju natuke selline pereäri, elustiiliäri ka. Suvel tegutseme, talvel külmal ajal taastume, sest suvi on kurnav, see pole niisama. Aga meile meeldib!“ Ka naabritega on läbisaamine olnud alati väga hea.