LUGEJA KÜSIB ⟩ Mida teha kui töötaja tuli purjus peaga tööle?

Olenevalt tehtavast tööst võib alkoholijoobes töökohal viibiv töötaja kujutada ohtu nii iseendale, kolleegidele, tööandja klientidele, kui ka kolmandatele isikutele. Tööandja kohustuseks töösuhtes on tagada töötajatele ohutu töökeskkond. Seega, kui töötaja on tööle tulnud alkoholijoobes, on tööandja kohustatud (vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (edaspidi TTOS) § 13 lg 1 punktile 15) sellises olekus töötaja töölt eemaldama. Samuti on töötajal keelatud töötada alkoholijoobes (TTOS § 14 lg 2). Seega ei ole tööandjal kohustust hüvitada töötajale ka alatunde, mis on tekkinud seetõttu, et töötaja oli alkoholijoobes töökohal viibimise tõttu töölt eemaldatud, kuivõrd alatunnid on tekkinud töötaja enda süül.