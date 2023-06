JUHTKIRI ⟩ Noored tohtrid, tulge saarele!

Paraku leidub ka Saaremaal neid perearstinimistuid, millel oma kindlat perearsti enam polegi. Ega`s patsiendid seepärast abita jää, küll aga tuleb arvestada sellega, et nimistut teenindavad asendustohtrid.

Juulist jääb aga üks nimistu asendusarstita, sest dr Kersti Tuuling loobub oma Kuressaare nimistust. Samas võtab ta Leisi nimistu, millel pole oma kindlat perearsti olnud aastaid. Ühe kaotus, teise võit.

Ehkki Saaremaa on arstitudengite hinnangul hea koht, kus oma praktikaid teha, juhtub väga harva, et mõni juba noore tohtrina otsustabki Saaremaale või siis siia tagasi kolida. Enamik ülikooli lõpetavatest arstidest teeb valiku suurema linna kasuks, kus ka haigla maakonnahaiglast suurem ja võimalusi justkui rohkem. See kurb tõsiasi kehtib nii eriala- kui ka perearstide kohta.

Millal viimati mõni noor perearst Saaremaa oma elu- ja töökohaks valis? Sellest on möödas õige mitu aastat. Õnneks juhtub vahel siiski, et mõni noor tohter leiab: just Saaremaa on see õige paik, kus elada ja töötada. Nii asub aasta eest pensionile läinud doktor Anu Krischka nimistu perearstina 1. juulist tööle Kristi Kalvet.

Osa nimistu patsiente on temaga juba tuttavad – on ju dr Kalvet viimase poole aasta jooksul Kuressaare perearstikeskuses periooditi töötanud.