MUHU UUDISSED ⟩ Ilu elab igas suare nurkas

Pulmad pietse äe Paenasse Tõnissel. Sedakorda oo tükk rohkem nõuke, et rahvas, kis nähe tahab, oo ikka ennemini teaatri publikuks kut pulmalisteks ja nõnna müiasse piletime ikka kua. Ja tuleb nobe olla ostma, sest isegid Tõnisse talu õuepialne põle kummist mitte ja kis ep mõista piletime ette äe varuda, nie võevad kergesti aa taha jäeda tükkis. Pileti innaks oo kümme eurut ja nie oo müükis meite suare mõlemas roamatukogus ja Koguva Kunstitallis ja Liiva linnas, turismiinfopunktis kua mudud. Nõnna et katsuge aga selle tulisema rutu vahel, mis nüid oo, nõuke aeg kua leeda, et omad piletid äe osta.