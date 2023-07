2021. aastal pärast enneolematult edukat hooaega lasi Jaan end alaseljas tekkinud karmi valu tõttu Muhu hooldekodusse panna, et mitte poja perele koormaks olla. Seljavalu andis hooldekodus paari nädalaga õnneks järele, kuid siis nakatus eakas mees sealsamas koroonasse. "See pidi mind äärepealt ära võtma, oli ikka halb olla," meenutab Jaan. "Tunne oli nii halb, et küsisin hooldajalt sellist rohtu, mis teise ilma viiks."