Sealses külamajas võõrustatakse tihti külalisi, mõistagi on külamaja külarahva kogunemiskohaks, meeldivate sündmuste korraldamise paigaks. Selle küla Roopa rannas on konkureerinud traditsioonilisel oda-galal nii Saaremaa kui kogu Eesti paremad sportlased, külas on lavastatud näitemänge. Loetelu võiks jätkata.