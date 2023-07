Prognoosid näitavad, et alates kella 15-st võib veetase tõusta sadamas nii kõrgeks, et hakkab häirima reisijate liikumist ja sõidukite laadimist laevale, teatas vedaja sotsiaalmeedias.

See omakorda tähendab, et heal juhul võib laevade laadimine võtta oluliselt kauem aega ning ekstreemsemal juhul võivad ilmaolud peatada ka laevaliikluse. Prognooside kohaselt võib veetase tõusta kella 18-ks üle 90 cm, mis tähendab, et kaldarambi ja laeva ühendus pole enam turvaline ning laeva laadimist ei saa läbi viia.