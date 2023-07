Uued kiirabiautod said ametlikult tööhobuste staatusesse ristitud

Vastutav kiirabiõde Angela Siinor ütles haigla sotsiaalmeedia postituses, et uus on alati parem. "Varustus on sama, sest meil on juhiste järgi alati kindel varustus. Ise seda muuta ei tohi. Küll aga sai üks auto uue defibrillaatori. Autod on suured, ruumi palju. Eks head ja vead selguvad töö käigus. Kui TEHIK on autode IT süsteemid töökorda seadnud alustame nendega Saaremaa ja Muhumaa patsientide teenindamist. Hetkel oleme väga positiivselt häälestatud," rõõmustas ta.