JUHTKIRI ⟩ Nokk kinni, saba lahti?

Ajad on praegu keerulised ka tarbijale. Paljud inimesed, kes varem eelistasid kohalikku ja kvaliteetsemat toidukraami, on pidanud oma ostuharjumusi muutma, vaadates senisest hoolsamini hinnasilte ja otsustades neil kirjutatud numbrite järgi, kas panna toode ostukorvi või mitte.

Suuri lootusi ei saa kohalik tootja panna ka turistidele, kes saartele saabudes siinsetest poodidest just kohalikku toitu otsiksid. Külalinegi ehk kaalub oma valikuid varasemast rohkem, pealegi on turismihooaeg meie kliimas paraku lühike.

Kuna kohalikel ettevõtetel on suurte tootjatega konkureerida keeruline, on toidutööstuse päästmine eeskätt meie oma asi. Seega – vahest peaksimegi poes valikut tehes mõtlema mitte ainult toote hinnale, vaid ka sellele, kus see valminud on. Ja võimalusel eelistama kohalikke tooteid.