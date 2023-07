LIIGA LEEBED? ⟩ Valla järelevalve lahendab kolekruntide probleeme märgukirjadega

Ühtegi väärteokoosseisule vastavat heakorraeeskirja rikkumist tuvastatud ei ole. Samuti ei ole rakendatud sundtäitmist. "Mis trahvimisse puutub, siis valla heakorraeeskirja rikkumise eest on võimalik väärteo korras karistus määrata ehk trahvida ainult juhul, kui eeskirja rikkumisega on põhjustatud oht inimese elule ja tervisele või looduskeskkonnale," ütles Vahter.

Vahepeal on Saarte Hääl aga saanud vihjeid, et olukord on endine. Tegelikult juba aastaid ei ole mõningate hoonete puhul heakorra paranemise märke näha. Palusime järelevalveteenistusel täpsustada, kas mõne kinnistu puhul on probleem ka lahenduse saanud.