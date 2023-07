Malevlased tööd ei pelga ⟩ "Meeldib väga, proovin järgmine aasta ka pääseda siia!"

„Väga hästi on läinud esimene malevanädal, noored on tublid ja töökad,“ kiitis rühmajuht Marie Köster. Malevlaste päevakava näeb ette 3-4 tundi tööd, seejärel süüakse ühiselt lõunat ning peale seda on ühistegevused. „Päeva pikkus sõltub üldjuhul sellest, kui kaua noored on tahtnud koos aega veeta, ühekorra oleme koos ka ööbinud Kuressaare Noortejaamas,“lisas Köster.