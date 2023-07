Politsei toonitas, et käimas on aktiivne puhkuste ja väikesaarte külastamise periood, mistõttu tuleb meelde tuletada, et ka merel tuleb väikelaevajuhtidel järgida liiklemiseks ette nähtud nõudeid, tagamaks kõigi pardal viibijate turvalisus.

Oluline on, et iga pardal viibi jaoks on olemas päästevest ja merele minnes soovitab politsei panna vest kohe selga. Õnnetuse korral on keeruline vesti pärast vette kukkumist selga saada.