ARGO LUUDE ⟩ Jäätmevedaja ja jäämete üleandja vaheline leping on kahepoolne

Artikleid lugedes joonistuvad välja kaks probleemi – miks avalikud pakendikonteinerid üle ajavad ning miks pole minu kodu juurest prügi ära veetud. Mõistetav on, et kui teenus on tellitud, siis on soov, et see toimiks nii nagu kokku lepitud. Vastupidiselt tavalisele teenusele, on prügiveoteenuse puhul ootus, et see toimiks nii, et keegi isegi ei märka, kuidas see käib.