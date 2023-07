Matemaatikaeksam kui pealisehitis

Oleme saanud teadlikuks matemaatika õpetamise ja/või õppimise probleemist. Tajutud on, et õpilased on nõrgad ning ei suuda programmikohaseid ülesandeid lahendada. Eriti kehtib see poiste ja vene keelt kõnelevate noorte puhul. Lahendusena on nähtud nii rohkem matemaatikaõpetajaid, rohkem õpilaste õpetamist, aga ka eksamite kaotamist.