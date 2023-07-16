Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 5.–11.07.2023
SÜNNID
- Emily Päästel (9.07) Põripõllu küla
- Teiron Treu (9.07) Kuressaare linn
- Keiti Kaljulaid (8.07) Kudjape alevik
- Georg Aru (6.07) Leisi alevik
- Liisi Lodjak (4.07) Lümanda küla
- Enrico Toop (1.07) Jõempa küla
- Walter Sammelsaar (1.07) Kuressaare linn
- Franz Mäeots (28.06) Kuressaare linn
SURMAD
- Edgar Saar (79) Karida küla
- Eili Kaljurand (64) Orissaare alevik
- Tiia-Mai Koert (77) Kuressaare linn
- Endla Vanem (84) Kuressaare linn
- Selma Haab (90) Valjala alevik
- Erna Raaper (96) Kuressaare linn
- Arnold Riis (93) Saareküla küla
- Andres Ramst (53) Aste alevik
- Ljubov Glubakova (70) Kuressaare linn
- Veera Meier (88) Kuressaare linn
- Maria Peep (85) Kuressaare linn
ABIELUD
- Evelin Bezrodnaja ja Priit Rahula – 7. juuli
- Liisi Soots ja Roman German – 7. juuli
- Maria Jänese ja Sander Suurna – 8. juuli
- Manuela Mägi ja Ando Siim – 8. juuli