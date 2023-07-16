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Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

5.–11.07.2023
Saarte Hääl
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Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 5.–11.07.2023

 

SÜNNID

  • Emily Päästel (9.07) Põripõllu küla
  • Teiron Treu (9.07) Kuressaare linn
  • Keiti Kaljulaid (8.07) Kudjape alevik
  • Georg Aru (6.07) Leisi alevik
  • Liisi Lodjak (4.07) Lümanda küla
  • Enrico Toop (1.07) Jõempa küla
  • Walter Sammelsaar (1.07) Kuressaare linn
  • Franz Mäeots (28.06) Kuressaare linn

SURMAD

  • Edgar Saar (79) Karida küla
  • Eili Kaljurand (64) Orissaare alevik
  • Tiia-Mai Koert (77) Kuressaare linn
  • Endla Vanem (84) Kuressaare linn
  • Selma Haab (90) Valjala alevik
  • Erna Raaper (96) Kuressaare linn
  • Arnold Riis (93) Saareküla küla
  • Andres Ramst (53) Aste alevik
  • Ljubov Glubakova (70) Kuressaare linn
  • Veera Meier (88) Kuressaare linn
  • Maria Peep (85) Kuressaare linn

ABIELUD

  • Evelin Bezrodnaja ja Priit Rahula – 7. juuli
  • Liisi Soots ja Roman German – 7. juuli
  • Maria Jänese ja Sander Suurna – 8. juuli
  • Manuela Mägi ja Ando Siim – 8. juuli
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