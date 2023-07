Adena Sepa romaanis saavad sõna Eesti külajoodikud

Oma seekordses raamatus jutustab Adena Sepp loo neljast kursusekaaslasest, Minnaliisast, Bertast, Helenast ja Johannast, kes leidsid lõpuaktusel, et võiksid iga viie aasta tagant kokku saada. Et asi oleks huvitavam, otsustasid noored naised tõmmata loosi ja kohtuda üksteise juures kordamööda eri aastaaegadel mingil just selle aastaaja tähtpäeval. Loosiga tõmmatud talvine küünlapäevakohtumine leiab aset Helena ratsatalus, kui naistel on vanust juba neljakümne aasta ringis. Seal selgub nii mõndagi, mis vahepeal nende elus toimunud on, paljastuvad pereprobleemid ja saavad alguse Minnaliisa elumuutused.