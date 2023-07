Mis on deepfake ehk süvavõltsing ning mida peab iga lapsevanem sellest teadma?

Kui varem olid peamised süvavõltsingute ohvrid tuntud inimesed, siis nüüd on seda järjest enam ka sotsiaalmeedia ja interneti tavakasutajad. Süvavõltsingu jaoks vajab tehisintellekt inimesest rohkelt eri nurga alt tehtud võtteid ning sellist materjali võltsingute loomiseks on internetis enam kui küll. Tänapäeva inimene jätab endast sotsiaalmeediasse elu jooksul korraliku digijälje: keskmiselt 9828 fotot ja 10 811 sotsiaalmeediapostitust. Juba praegu on Facebookis üle 350 miljardi foto ning iga päev lisatakse neid keskeltläbi 300 miljonit.

Süvavõltsingud on eriti ohtlikud noorte jaoks, kuna sotsiaalmeedial on tugev mõju noore inimese identiteedile. Noored on sotsiaalmeedias aktiivsed ning sõltuvad tihti sellest, mida teised nendest arvavad ja sotsiaalmeedias levitavad. Mida enam kujundab noor inimene oma identiteeti sotsiaalmeedia põhjal, seda enam mõjutatud on ta ka süvavõltsingutest.

Sotsiaalmeediaalane sitkus on uue aja vajalik oskus. See, kui keegi midagi minu kohta sotsiaalmeedias kirjutab või koguni süvavõltsingut levitab, ei tähenda, et see oleks mina või et see kehtiks minu kohta. Kellegi mainet kahjustavat videot või postitust vaadates tasub endalt küsida: "Kas see on päris?", "Kas ma peaks seda uskuma?".