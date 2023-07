Kaheksandaks tõusnud Tänak on enda sõnul Otepääl kõik saavutanud

"Nüüd on meil kõik saavutatud ja rohkem midagi püüda pole. Ootame lihtsalt ralli lõppu," ütles Tänak. "Katsed tuleb lihtsalt turvaliselt läbi sõita ja loota, et finiši tuleb kiiresti vastu."

"Mõlemad on küll kiired rallid, kuid kõik muu on erinev," selgitas Tänak. "Eesti on väga lihtne ralli. Sa saad igal pool laia poognaga sõita. Jah, on küll mõned kunsthüpped, aga ülejäänud teed on suures osas siledad. Soome on jällegi vertikaalsem, tehnilisem ja kulgeb kiviseinte vahel, olles nõnda palju suurem väljakutse."