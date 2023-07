MUHU UUDISSED ⟩ Juu läheb kaudu kohvikume rüistma

Ikka terit neh. Nie meite suare rahvatantsijad oo ikka kõvast puust. Laupa selle irmsa eenamjaandamise ilmaga vihtusid Kuresares tantsu lüia nõnna, et pätitallad paljast köisid taeva puole. Es tia sõuksed vihmast ega misestkid. Neh, ja pühabe, siis olli Muhus jälle rattamatk. Sedakorda Paenasse, Päelda ja Rintsi. Uielu Juta olli juhtoinaks. Nõnna et rattasõitjad kua ep pelga seda vett ja välku, mis ülalt alla kupatab. Ma näiteks olli küll nii väeti, et mina es julgen sõukse ilmaga kottu välja minna.