JUHTKIRI ⟩ Vaadake nüüd ise, kuidas hakkama saate

Mõnikord öeldakse, et tasuta lõunaid pole olemas. Saaremaa vallas võiks nimetada päris mitut n-ö tasuta lõunat, mille eest hiljem on tulnud tasuda vägagi korralik arve. Võtame kasvõi tänaseks juba lausa kurikuulsa sotsiaaltranspordi, kus Saaremaa vald pakkus end täiesti vabatahtlikult katsepolügooniks. Et hea küll, vaatame, mis saab. Lisaks Saaremaa vallale osalesid katses Kagu ja Pärnu ühistranspordi keskus. Kõik teised Eesti piirkonnad keeldusid.

Tuleb tõdeda, et õigesti tegid, sest kogu projekt sõitis rappa. Kõigepealt oli paar aastat päris hea, kuna riik maksis kulud kinni, taksod vurasid ukselt uksele ja sajad liikumisraskustega inimesed pääsesid vajadusel kodust välja. Kinno, poodi, arstile, teatrisse, kontserdile, näitusele. Ega keegi küsinudki, kas sõit on hädavajalik, sest “keegi kuskil” maksis kulud. Pealegi olid teenuse kasutajad varasemast harjunud, et sotsiaaltöötaja oli nõus pika ringi maha sõitma, et ikka kõik asjad kenasti aetud saaksid.