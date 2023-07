Pöidel lavastatakse Teise maailmasõja lahing punaarmeelaste minema löömisest

Saaremaa Sõjavara Seltsi juht Margus Sinimets ütles BNS-ile, et seekord sai valitud episood Pöide lahingust, kuna Pöide oli 1940. aastast punaste pesa. „Punased lõhkusid ja rikkusid kiriku ära. Olen ümberringi enamus lahingud juba ära lavastanud. See lahing oli veel lavastamata. Saaremaal on küll palju olulisi sündmusi olnud, aga logistiliselt on kallis tehnikat kodukohast Orissaarest kaugemale viia,” rääkis Sinimets. „Pöide koguduse pastoraadi miljöö on lahinguks sobiv. Kiviaed, võsa ja puud jätavad algupärase mulje,” lisas ta.