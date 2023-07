Veske külas toimunud kokkutuleku üks korraldajaid Ilmo Torn ütles, et köieveost loobumine oli korraldajate teadlik valik. Füüsiliselt kurnav jõukatsumine eeldab harjutamist, kuid köieveol osalevad enamasti treenimata inimesed, kes hiljem ülearu pingutades oma tervisele liiga teevad.

“Kui suured jurakad mehed seisavad viis minutit, köis ühe koha peal, siis see on koht, kus süda võib seisma jääda,” viitas Torn, kes teab iseenda kogemusest kui ohtlikku pingutust köie otsas rippumine tähendab. Omaaegsetel Soela mängudel ja valdade kokkutulekutel oli köievedu Torni sõnul vaat et kohustuslik vahepala.