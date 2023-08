"Sel aastal olen üsna kindel, et Hyundai on tugevdanud oma nõrku kohti, mis neil olid eelmisel aastal ja nii ka Toyota, nii et nad teavad väga hästi, kuhu nad sel aastal lähevad. Nii, et ma olen üsna kindel, et see saab olema hoopis teine lugu." lisas saarlane.