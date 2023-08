ÕETUDENGI PÄEVIKUD ⟩ "Mitte midagi aru ei saa, aga hasart on ikkagi suur!"

Mo suurimaks hirmuks on hetkel saanud anatoomia ja füsioloogia, selle kannul kohe farmakoloogia. Aga farma aine materjalid on niivõrd selged ja head, et kohati ainult puhas tuupimise vaev. Vaikselt saan aru, miks see Moodle mu eest tahtis asju peita – ilmselt sai aru, et kodanik ekraani taga ei vääri praegu seda ärevushäiret, mis tal kohe peale tuleb, kui ta näeb, mida kõike peab kursuse lõpuks eksamil oskama. Investeerisin varanduse Amazoni ja Apollo raamatupoodidesse, et tellida hunnik anatoomia raamatuid, mis aitaksid inimlooma masinavärgi visuaalselt lahti seletada.

Mo suur viga on see, et ma ei suuda ega oska tuupida. See tähendab, et kõik arusaamatud mõisted pean läbi googeldama, raamatutest järgi vaatama ning youtube-ist mõne arstitudengitele mõeldud kanaliga kinnistama. See on jabur ja mitte kuigi jätkusuutlik. Kogu see anatoomia-füsioloogia tsunami koosneb ladina keelest, mõistetest ja loogikast, mis on nagu kange trio, kus keegi ilma teineteiseta eksisteerida ei taha. Mõtlesin, et tellin omale parema õppimise nimel koju luukere, aga lapsed saaksid ilmselt eluaegse trauma.