SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Kõlvarti meeletu suvi

Teiseks on parteile viletsa tulemusega lõppenud riigikogu valimiste järel tekkinud käärimine päädinud pineva võimuvõitlusega. Duell Tanel Kiigega erakonna esimehe koha pärast ei ole ühestki nurgast duett, mille taolist mõnikord meile parteijuhi valimistele suunatud tähelepanu tõstmiseks on etendatud. Seekord on tegemist mänguga elu ja surma peale, seda mõistagi metafoorses poliitilises mõttes.