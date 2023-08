Golfi hoovus on seotud Atlandi meridionaalse ümberpööramise tsirkulatsiooniga (AMOC), mis hoiab Euroopat soojana. Nii näiteks on Ühendkuningriik palju soojem kui samal laiuskraadil olev Kanada. Eesti asub aga umbes samal laiuskraadil kui Hudsoni laht, kus on palju külmem.