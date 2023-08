Saarte Liinide kuue kuu puhaskasum on 30. juuni seisuga pisut üle 768 200 euro, mida on 48,2 protsenti rohkem kui 2022. aastal, mil kuue kuuga oli ettevõte puhaskasumit teeninud veidi üle 518 200 euro. Kuue kuu tulud ja kulud on vastavalt 4,6 miljonit eurot ja 2,9 miljonit eurot. 2022. aastal olid tulud ja kulud vastavat 4 miljonit eurot ja 2,8 miljonit eurot.