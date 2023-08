Sõrulased loevad kahjusid kokku ⟩ "Lakume oma haavad ise, parandame katused ära ja pole hullu midagi!"

Rahest ei jäänud puutumata ka Jämaja. "Paljud tuulepoolsed aknad ja katuseküljed on külarahval katki. Isegi vanajumal pole aitand, Jämaja kiriku eterniitkatus ka auklik," ütles Jämaja külavanem Aivo Põlluäär. Rohkem kahjustusi tekitas torm tema sõnul Tammunal. Rahvas on rääkinud lausa trombist, mis mände murdis ja on tee äärde jätnud püsti ainult tüükad.