VASTUKAJA ⟩ Ehk jätaksite surnud rahule?

Suure sõja lõpust on möödas 78 aastat ja meil käib ikka veel sõda surnutega.

Ükski ema ei kasvatanud oma poegi selleks, et nad sõjas surma saaksid. Sõtta saadeti nad ikka käsu korras ja kummale pole rindejoont nad sattusid, polnud sageli nende otsustada.

Eestimaal on juhuseid, kus sõjamehed on kalmistutelt ümber maetud obeliskide juurde. Nüüd on nad jälle vaja ümber matta. Kas tõesti ei ole elavatel muid probleeme, mis vajaksid lahendamist?