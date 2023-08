SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Miljuneerid ihkavad ikka oma Ameerikat

Sel nädalal lahvatanud Pere Sihtasutuse ning Tartu ülikooli majandusprofessori ja dekaani Raul Eametsa skandaalil on mitmeid otsi, kuid kindlasti räägib see võimude põimumisest, mis alati on ohtlik ja enamasti ei lõpe ühelegi osapoolele vähemaga kui korralik avalik keretäis. Seda viimast meil õnneks muidugi ülekantud tähenduses.