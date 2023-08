JUHTKIRI ⟩ Kuidas teha vahet laimul või kriitikal?

Seda enam, et Tiia Naageli sõnul läks Kaja Juuliku laim sedavõrd käest ära, et ta pöördus enda kaitseks koguni politsei poole. Kui politsei palus kogu esimehel esitada tõendeid väidetavate rikkumiste kohta, siis neid ei tulnud, kuid laimujutud ka ei lõppenud. Kogukonnakogu liikmed ei näinud lõpuks muud lahendust, kui palusid Kaja Juulikul tagasi astuda, kuid seda ta ei soovinud. Omapärase üllatusena selgus, et kui juht kogu eesotsast ise tagasi ei astu, siis on ta seal täpselt niikaua, kui ta seal on.

Nimelt ei võimalda kogukonnakogu põhimäärus kogus inimesi vahetada. Tõepoolest – äärmiselt kummaline olukord demokraatlikus ühiskonnas, kus inimene valitakse kogukonnakogu esimeheks ja liikmetel pole võimalik teda tagasi kutsuda. Seepärast esitasid kuus Lümanda kogukonnakogu liiget Saaremaa vallavolikogu esimehele ettepaneku põhimäärust muuta. Muudatusettepaneku tegid kogu liikmed Riho Niit, Janno Tuulik, Priit Penu, Terje Kaskmäe, Kätlin Kallas ja Janne Raun.

Kogukonnakogud ja osavallakogud on Saaremaal koos käinud kuus aastat. Mõned nimetavad kogusid jututubadeks, sest kuigi palju reaalset võimu neil kohaliku elu korraldamisel ei ole. Saavad lobitööd teha ja ettepanekuid esitada. Vajadusel ka kriitiliselt valukohtadele tähelepanu juhtida. Kindlasti ei tohiks aga kogukonnakogu olla kasvulavaks kohalikele jupijumalatele, kes tunnevad end puutumatuna, ja seda enam, et neid kaitseb puudulik põhimäärus.

Tõsi – kogukonnakogude ja osavallakogude osas on praegu käimas laiem arutelu, millistel alustel peaksid piirkondade esindusorganid hakkama koos käima pärast 2025. aasta valimisi. Paraku ei ole ühtegi põhimäärust eraldi kavas muuta enne järgmisi valimisi ja see tähendab, et patiseis Lümandas võib kesta veel enam kui kaks aastat.