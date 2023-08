Läksin teise ettevõttesse tööle. Tootmine on siin samasugune nagu eelmises töökohas ja seepärast ei pidanud probleemiks, et mind enne tööle asumist ei juhendatud. Nüüd tahab ülemus, et viiksin valmistoodangu kahveltõstukiga lattu. Seda tööd pole ma varem teinud. Ülemus ütles, et selle kohta pole mingit õpet vaja, sest tõstukit pean kasutama ainult pool tundi päevas ja sõidan ise ju iga päev oma autoga tööle. Kas mul on õigus juhendamist nõuda või tõstukisõidust loobuda?