JUHTKIRI ⟩ Sama kallis kui taksosõit

Teenust hädasti vajavate inimeste pahameel kolmekordse hinnatõusu üle on mõistetav. Kuressaare-siseste lühikeste sõitude eest kolm eurot maksta on sügisest pea sama kallis kui lihtsalt taksoga sõita.

Kolme euro võrra tuleb kukrut kergendada aga vaid ühe otsa eest – edasi-tagasisõit maksab kuus eurot. Nende jaoks, kes on sunnitud sotsiaaltransporti kasutama väga sageli, on see suur summa. Näiteks liikumispuudega või pimedale inimesele, kes käib viis päeva nädalas tööl, tuleks nädalas sõidukuludeks tasuda koguni 30 eurot. Kuus teeks see kokku vähemalt 120 eurot.