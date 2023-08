FC Kuressaare U21 viigistas Narva Transiga

„Huvitav võrdsete vastaste kohtumine, kus mäng käis käest kätte, korra ründasime meie ja siis ründasid nemad,“ rääkis peatreener Sander Viira, lisades, et veidi on kahju sellest, et eduseis käest anti.

Narva Kalev-Fama staadionil mängitud kohtumises asus Kure 36. minutil Sten-Egert Paapi väravast 1:0 juhtima, 62. minutil võõrustajad viigistasid. „See on õiglane tulemus,“ märkis Sander Viira. „Pigem olen siiski rahul. Meil oli pikk sõit ja mängida tuli väga harjumatul kunstmuruväljakul, kus palli on hoopis teistsugune põrge.“

Turniiritabelit juhib ühe vähem mängitud kohtumisega Tallinna Kalev U21 51 punktiga. Kurel on 49 ja Transil 46 punkti. „Säilitasime oma koha ja jälitajate ees edumaa,“ tõdes Sander Viira, lisades, et suvi saab läbi ja ei kaotatud ühtegi kohtumist.

„Teades Saaremaa jalgpalli on see oluline asi, aga nüüd ei tohi sellele puhkama jääda ja olla valmis järgmiseks mänguks. Palju otsustavaid kohtumisi on veel ees ja võitlus jätkub. Tagumised meeskonnad on ka juurde pannud ja võib tulla veel palju üllatustulemusi.“