Minna Raun ⟩ Turvalist kooliteed – olge liikluses tähelepanelikud!

Lapsevanem, sul on veel veidi aega, et oma lapsega koolitee läbi jalutada. Laps õpib kõige paremini, kui teooria ja praktika käivad käsikäes. Seepärast hinnake ise koos lapsega, kuidas liikluses toime tulla liikluseeskirjast ja ohutusest lähtuvalt.

Autojuht, palume sul varuda kooliaasta alguses täiendavalt aega, kuna liiklus on kooli algusega seoses taas muutumas. Anna endale aega, et uue liiklusrütmiga kohaneda.

Tööle-kooli-trenni elurütm võib olla stressi tekitav, kuid pea meeles, et liikluseeskiri on täitmiseks. Soovime ju, et kõigil oleks liikluses turvaline osaleda, olenemata sellest, et keegi on kuskile hiljaks jäämas.