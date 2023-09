"Euribori on tõstetud järsult Euroopa Keskpanga poolt mitmeid kordi ja tekkinud on olukord, kus pangale makstav laen on oluliselt suurenenud võrreldes varasemaga," kommenteeris hinnatõusu Kitsas 16 Kodu OÜ nõukogu esimees, Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.