MUHU UUDISSED ⟩ Kui midagid oo undrehti, siis…

Ikka terit neh. Kui sa nüid ikka mõtled, siis sie ilmaelu oo ikka puru ukkas küll. No kisse oleks eluaegaskid ossan arvata, et ühel õndsal pääval tulavad lapsed Virtsust Muhu suare piale kuoli. Aga just nõnna läks. Ei neh, ühna ale teestest. Ega nõuke laevaga rakendamine põle just kõege lihtsam kuolitie üht, aga ometiks nendele kõege lühem. Iseenesest inimene arjub kõegega. Ja siikohtas ma küll taha tänada Suaremua vallavalitsejaid, kis oma kuolide rehvormimisega nii jõlvenaks es läin, et isioma inimestega saripidi kokku oleks juosn. Said ikka langsamini omad asjad okurooti.