"Saare toidupank võtab hea meelega vastu aia- ja põllusaadusi, toiduabi saajatel on värske kraami üle hea meel," ütles Saare toidupanga projektijuht Marjana Luist , kelle sõnul tõi üks eraannetaja alles hiljaaegu 70 kg kartulit.

"Kuna sel aastal on Saaremaal suur õunauputus ja neid pakutakse igal pool, siis õunu me vastu ei võta," lausus Luist, lisades, et kõike muud võib pakkuda küll.